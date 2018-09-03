Александр Моор наградил глав лучших сельских поселений и ЛПХ

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Эффективное развитие сельских поселений – это одно из главных условий развития малого и среднего предпринимательства на селе, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на торжественной церемонии награждения победителей соревнований среди сельских поселений и личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ) по достижению наивысших показателей объема реализации продукции в 2017 году.

"Личные подсобные хозяйства – одно из важных направлений развития нашего агропромышленного комплекса, - подчеркнул он. - По итогам 2017 года личные хозяйства сдали тысячи тонн мяса, тысячи тонн молока, картофеля, овощей. ЛПХ обеспечивают около половины всей продукции сельского хозяйства, производимой в регионе. Она поставляется на переработку, продается на рынках и ярмарках. Как видим, личные подсобные хозяйства вносят существенный вклад в продовольственную безопасность региона". Руководитель региона считает, что вся большая работа по организации деятельности такого масштабного коллектива, который в совокупности представляют все ЛПХ региона, была бы невозможна без инициативы местных администраций.

"Знание местной специфики, умение поддержать инициативу граждан жить и работать на своей земле, успешное развитие на селе было бы невозможно", - отметил Александр Моор.

В Тюменской области развитию сельскохозяйственного производства уделяется особое внимание на всех уровнях. "Сегодня перед нами стоит серьезнейшая задача по повышению качества молока, - отметил Александр Моор. - Нужно ориентироваться только на высокие стандарты. Мы готовы помогать в этой сложной, но необходимой работе. Выполнить ее можно только совместными усилиями. Тем более, что положительный опыт, примеры успешного развития личного подсобного хозяйства у нас есть. И помогает выявить их соревнование среди сельских поселений и личных подсобных хозяйств, которое проводится в нашей области уже 12 лет. Ежегодно оно объединяет большое количество участников. Их соревнование всегда проходит в условиях острой конкуренции. Уверен, что нужно продолжать эту работу. Вместе мы сможем выработать механизм для повышения экономической эффективности малых форм хозяйствования, найти решение проблемных вопросов, растиражировать самые успешные практики".

Как рассказал на встрече глава Огневскго сельского поселения Казанского муниципального района Олег Тупиков, жители тюменского села активно занимаются традиционным крестьянским трудом, разводят скот для производства молока и мяса.

"Это желание людей обеспечивается и той помощью, которая оказывается правительством области, - отметил он. - Той системой сельскохозяйственных кооперативов, которые есть сегодня не только в нашем сельском поселении, но и районе. Это базовый момент. Кооператив по заготовке сена – это создание кормовой базы для всего животноводства района. Кооператив по закупу мяса и молока – это надежный сбыт произведенной продукции, кредитный кооператив поддерживает нас финансово. Все это в свою очередь и дало тот результат, который мы сегодня имеем. А в результате повышается благосостояние наших семей, обеспечивается продовольственная безопасность и нашего региона и страны в целом".

Тюменские сельскохозяйственные заготовительные и кредитные кооперативы, по словам председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимира Ковина, Минсельхозом признаны лучшими в стране.

"В Тюменской области успешно развивается крупное сельхопроизводство, - подчеркнул он. - Но не менее важно развитие малого и среднего бизнеса, личного подсобного хозяйства. На частных подворьях сегодня закупается 150-160- тонн молока в сутки".

В регионе зарегистрировано более 114 заготовительных, обслуживающих и кредитных кооперативов, в которые вовлечено около 25 тысяч личных подсобных хозяйств. В каждом муниципальном районе действуют сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (СПКК), объединенные в областной кооператив, который координирует всю работу, формирует единые правила и осуществляет финансовый мониторинг.

Встреча в правительстве Тюменской области завершилась вручением наград победителям соревнования среди сельских поселений и ЛПХ граждан по достижению наивысших показателей объема реализации продукции в 2017 году.

Дипломом I степени и денежную премию 1 млн рублей получило Огневское сельское поселение Казанского района (глава Олег Тупиков), добившееся наивысших показателей объема реализации продукции личными подсобными хозяйствами в 2017 году.

Второе место и денежная премия 500 тыс. рублей присуждено Усовскому сельскому поселению Сладковского района (глава Юлия Бекенёва).

Третье место и денежная премия 250 тыс. рублей вручена главе Ленинского сельского поселения Абатского муниципального района Виктору Майеру.

Дипломы и денежные премии по 100 тыс. рублей вручены Степновскому сельскому поселению Сладковского района (глава Степан Артюхов), Бызовскому сельскому поселению Упоровского района (глава Евгений Михайлов), Чернаковскому сельскому поселению Упоровского района (глава Евгений Кобелев), Старозаимской сельской администрации Заводоуковского городского округа (глава Владимир Тупицын), Ощепковскому сельскому поселению Абатского района (глава Иван Пятилетов), Лопазновскому сельскому поселению Сладковского района (глава Евгений Бобов), Скородумскому сельскому поселению Упоровского района (глава Тамара Гопп).

Среди личных подсобных хозяйств граждан дипломом I степени и денежной премией 100 тыс. рублей награждено личное подсобное хозяйство Александра Колмакова (Заводоуковский городской округ).

Второе место и денежная премия 80 тыс. рублей присуждены личному подсобному хозяйству Арстана Каюпова (Упоровский район).

Третье место и денежная премия 50 тыс. рублей вручена личному подсобному хозяйству Марьям Бейсембаевой (Викуловский муниципальный район).

Дипломы и денежные премии в размере 30 тыс. рублей награждены личное подсобное хозяйство Алтын Жайсановой (Абатский район), личное подсобное хозяйство Анджелы Баху (Казанский район), личное подсобное хозяйство, Татьяны Зориной (Бердюжский район), личное подсобное хозяйство Балхии Ахметовой (Сладковский район), личное подсобное хозяйство Сергея Клокова (Абатский район), личное подсобное хозяйство Касиры Абдулла (Упоровский район), личное подсобное хозяйство Баки Турлубекова (Абатский район).

Борис Олейник