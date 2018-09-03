Андрей Артюхов: сохранение возраста для предоставления региональных льгот — в приоритете правительства и облдумы

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

В своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин предложил сохранить на переходный период к новому пенсионному возрасту все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста, то есть для женщин — с 55 лет, для мужчин – при достижении 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию люди получат эти льготы.

"Президент одобрил инициативу "Единой России" сохранить все действующие региональные льготы, — отметил руководитель фракции единороссов Тюменской областной думы Андрей Артюхов. — В разных регионах эти льготы разные, они исходят из возможностей региональных бюджетов и включают, как правило, льготы на проезд в общественном транспорте, на оплату услуг ЖКХ, капитального ремонта, газификации, льготы на приобретение лекарств. Президент поддержал этот подход и высказал предположение, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению".

В Тюменской области работа над законопроектом началась еще в конце августа, а 3 сентября фракция "Единая Россия" областной думы внесла его в региональный парламент в качестве законодательной инициативы, которая будет рассмотрена 20 сентября.

"Это позволит смягчить переход к новому пенсионному возрасту. Уверен, наш законопроект найдет поддержку депутатского корпуса. Тем более, что сохранение региональных льгот в рамках действующего нормативного возраста не потребует дополнительного финансирования, ведь эти средства уже заложены в действующий бюджет. А для людей очень важно осознавать, что они эти льготы получат еще до выхода на пенсию", — уверен Артюхов.

Отметим, что ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор высказал четкую позицию по этому вопросу. "В Тюменской области будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет. Это налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и многие другие виды поддержки. Важно отметить, что в бюджете Тюменской области все меры поддержки всегда имели 100% обеспечение. Именно такой подход мы сохраним на 2019-й и последующие годы при формировании нового бюджета области. Считаем это действенной мерой поддержки наших земляков", – отметил руководитель региона.