В Нягани автомобиль ГИБДД насмерть сбил велосипедиста
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Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля ГИБДД и велосипедиста возбуждено в Нягани, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.
На перекрестке проспекта Нефтяников – ул. Ленина произошла дорожная авария с участием автомобиля ГИБДД и велосипедиста. В результате ДТП 33-летний велосипедист скончался на месте.
Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, допрашиваются сотрудники ГИБДД. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.