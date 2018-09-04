В Нягани автомобиль ГИБДД насмерть сбил велосипедиста

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля ГИБДД и велосипедиста возбуждено в Нягани, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

На перекрестке проспекта Нефтяников – ул. Ленина произошла дорожная авария с участием автомобиля ГИБДД и велосипедиста. В результате ДТП 33-летний велосипедист скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, допрашиваются сотрудники ГИБДД. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.