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В Нягани автомобиль ГИБДД насмерть сбил велосипедиста

Происшествия, 11:47 04 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля ГИБДД и велосипедиста возбуждено в Нягани, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

На перекрестке проспекта Нефтяников – ул. Ленина произошла дорожная авария с участием автомобиля ГИБДД и велосипедиста. В результате ДТП 33-летний велосипедист скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, допрашиваются сотрудники ГИБДД. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

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# ГИБДД , ДТП , Нягань

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