Опубликован проект закона, который защитит права дольщиков на нежилые помещения

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Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты" подготовили Минстрой России и ДОМ.РФ по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно правовых актов, сообщает ДОМ.РФ.

Предлагаемые изменения обеспечат механизм восстановления требований граждан – участников долевого строительства при покупке машино-мест и нежилых помещений (кладовок) площадью до семи квадратных метров в многоквартирных жилых домах. Законопроектом предлагается установить удовлетворение требований по машино-местам и кладовкам в рамках третьей очереди кредиторов (по действующему законодательству – четвертая очередь) и установить права требования, аналогичные жилым помещениям.

Законопроектом также предусмотрено урегулирование вопросов, связанных с передачей новому застройщику (приобретателю) прав и обязательств в отношении проблемных объектов, находящихся на ранних стадиях строительства. В настоящий момент возможно передать только объект незавершенного строительства, то есть объект, на котором завершены работы "нулевого цикла" и смонтирован первый уровень перекрытий.