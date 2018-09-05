В Тюмени судебные приставы помогли золотодобытчику получить зарплату
Работник получил зарплату, не выплаченную тюменским золотодобытчиком, после вмешательства судебных приставов, сообщает УФССП России по Тюменской области.
Мужчина, занимая в добывающей компании руководящую должность, был уволен, но после оставления поста заработную плату в размере 302 тыс. рублей так и не получил.
Судебные приставы выставили директору организации-должника требование об уплате задолженности, предупредили об уголовной ответственности. Также был вынесен запрет на регистрационные действия с автомобилями, состоящими на балансе организации, и заблокированы счета в кредитных учреждениях.
Предпринятые меры позволили мужчине получить заработную плату от работодателя в полном объеме. Все ограничения со счетов и имущества должника сняты.