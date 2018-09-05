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В Сургуте полицейские проверяют информацию об избиении собаки

Происшествия, 10:08 05 сентября 2018

86.мвд.рф

Полицейские Сургута проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой неизвестный мужчина бьет собаку во дворе жилого дома, сообщает региональное управление МВД.

В "ВКонтакте" были опубликованы две видеозаписи. На первой из них мужчина во дворе жилого дома бьет собаку кулаками по морде. На второй записи, держа животное на поводке, несколько раз пытается ударить пса ногой.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, отметили в ведомстве.

Пользователи социальных сетей предположили, что мужчина является хозяином данной собаки. Они также отметили, что после случившегося животное сорвалось с поводка и спряталось в постройках недалеко от двора.

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# жестокое обращение с животными , Сургут

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