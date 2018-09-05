Ярмарки с тюменской продукцией развернутся в четырех ямальских городах

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Очередные сельскохозяйственные ярмарки производителей Тюменской области откроются для жителей Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Надыма и Губкинского 7 и 8 сентября, сообщает правительство ЯНАО.

Тюменцы привезут на Ямал лучшую мясную, рыбную и молочную продукцию, дикоросы, мед, варенье, чай и свежий урожай овощей: морковь, свеклу, капусту белокочанную и цветную, лук, томаты, огурцы, зелень.

Торговля будет организована одновременно в четырех ямальских городах. Всего осенью запланировано 11 ярмарочных мероприятий.

Напомним, выездные тюменские ярмарки проходят в арктическом регионе весной и осенью в рамках соглашения между правительствами ЯНАО и Тюменской области с 2015 года. Ежегодно на этих ярмарках ямальцы покупают около 300 тонн продуктов. С начала 2018 года в округе уже проведено 176 различных ярмарок.

Тюменские ярмарки сезона "Осень-2018" стартовали на Ямале 24 августа в Муравленко. В выездной торговле участвуют разнообразные сельскохозяйственные организации Тюменской области – предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперативы, индивидуальные предприниматели, а также личные подсобные хозяйства. Ямальцы с удовольствием приобретают свежую и качественную продукцию.