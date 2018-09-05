В Ишиме директор юридической фирмы похитила деньги клиентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о хищении денежных займов на приобретение жилья возбуждено в Ишиме, сообщает прокуратура Тюменской области.

Злоумышленница в мае 2016 года создала компании по оказанию юридических услуг "Финансовое право". Женщина заключила агентский договор с фирмой "Активные акции", специализирующимся выдачей денежных займов на покупку или строительство жилья с последующим их погашением средствами материнского капитала.

В июне 2017 года обвиняемая решила заняться хищением у граждан денежных средств, полученных ими в результате заключения с компанией "Активные акции" договоров целевого ипотечного займа.

Аферистка подыскала трех жителей Ишима, желающих улучшить свои жилищные условия, и после одобрения им займа денежных средств, заключила с ними договоры целевого ипотечного займа. После поступления гражданам на счета заемных денежных средств для проведения расчетов с продавцами недвижимости, злоумышленница вводила собственников денежных средств в заблуждение.

Она сообщала о необходимости передачи полученных денег обратно в фирму "Активные акции" путем размещения во вклад сроком на три месяца. При этом обвиняемая подготовила фиктивные договоры передачи денежных средств заемщику и неправомерно их подписала, для перевода денег предоставила реквизиты своей банковской карты. Обманутые граждане перечисляли деньги на счет мошенницы. Всего по указанной схеме мошенницей было похищено денег на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.