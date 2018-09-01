Дорогу Салехард - Лабытнанги расширили на один метр

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Дорогу Салехард – Лабытнанги расширили на метр. Работы идут с опережением графика, сообщает правительство ЯНАО.

"Мы расширили проезжую часть с 7 до 8 метров, устроили новое асфальтобетонное покрытие, водоотводные лотки, съезды на территорию ДНТ "Север". Дополнительно появились полосы разгона и торможения – для повышения безопасности дорожного движения на автодороге. Работы идут с опережением графика", – говорит заместитель генерального директора АО "Партнер" по строительству Александр Хомутовский.

Для завершения ремонта дороги осталось укрепить обочины щебнем и откосы торфо-песчаной смесью, нанести разметку и установить дорожные знаки. Эти работы закончат в ближайшие дни. Гарантийные обязательства подрядчика после завершения капремонта составляют 5 лет.

Ремонт, капремонт и содержание автодорог автономного округа финансируется из средств дорожного фонда и средств, выделяемых по программе "Сотрудничество". В 2018 году содержится 1 тыс. 257 км автодорог общего пользования регионального значения. В 2018 году ремонтируют 12 участков автомобильных дорог – три из них капитально. Ремонт и капитальный ремонт на автодорогах регионального и межмуниципального значения закончат до конца сентября.