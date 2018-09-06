Семья Поповых из Заводоуковска будет жить в новом, просторном доме

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

У многодетной семьи Поповых из села Падун – новоселье. Они получили ключи от нового большого дома, построенного в рамках регионального проекта партии "Единая Россия" "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", для семьи Поповых – это настоящий подарок. В 2010 году у них произошел несчастный случай: в их доме случился пожар, сгорела крыша, пострадало имущество. Но они не отчаялись, а на средства материнского капитала, как смогли, восстановили свое небольшое жилье. Новый двухэтажный дом с большой кухней-гостиной был построен рядом. На участке есть баня, постройки и огород.

У супругов Натальи и Алексея растут дочь Елизавета и пятеро сыновей – Александр, Анатолий, Евгений, Иван и Матвей. Взрослые дети помогают родителям по хозяйству, в воспитании младших и в учебе преуспевают. Еще ходят на кружки: мальчики – в волейбольную секцию, а девочка занимается оригами.

"Мы осмотрели дом, он не только красивый, но и большой. Нам с женой очень нравится, и дети довольны", – сказал глава семейства Алексей и поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого проекта. Его жена Наталья пригласила всех стать первыми почетными гостями в их доме.

"Это очень хорошая и трудолюбивая семья, они не сидели и не ждали подарка, а сами участвовали в строительстве будущего дома. Мы с ними за это время очень подружились, ребятишки замечательные. Будем и дальше помогать им", – рассказал координатор проекта Виктор Рейн и пожелал семье счастья в новом доме.

Присоединился к поздравлениям и глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин. "Мы выбрали Поповых из числа трех семей, подходящих под критерии партийного проекта. Самое интересное, что когда готовы были приступить к реализации проекта, по секрету узнали, что в семье будет пополнение. Теперь в этом доме всем найдется место", – сказал он.

Николай Коваль, директор строительной фирмы ООО "ДомопромТюмень", которая и возводила дом для Поповых, также поздравил семью с новым, уютным жильем. "Этот дом можно назвать: "Дом, где живет любовь". Это очень дружная семья. Желаю им крепкого здоровья, счастья, успехов и быть для всех примером", – подытожил он.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов напомнил, что проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи" стартовал в июне 2015 года. Дома для семей с пятью и более детьми возводятся без привлечения бюджетных средств, исключительно на деньги единороссов и всех, кто подключается к проекту. "Мы собираемся в сентябре 2019 года в каждом районе юга Тюменской области построить по дому в рамках партийного проекта", — поделился секретарь регионального отделения партии. — В ближайшее время будут сданы дома в Ялуторовском и Аромашевском районах. Начались работы в Исетском и Уватском районах. Итого будет построено 18 домов за три год".