За избирательными участками Югры в день выборов присмотрят более тысячи камер

| Фото: admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Установка программно-аппаратных комплексов на избирательных участках Югры завершена. Специалисты провели тестирование системы видеонаблюдения в помещениях для голосования, сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Всего в Югре в единый день голосования будут работать 710 избирательных участков, системой видеонаблюдения охвачены почти 90 % всех избирателей автономного округа. На избирательных участках установлено 1 тыс. 152 ip-камер в составе 576 программно-аппаратных комплексов (ПАК).

"Мы сохранили тот уровень открытости и прозрачности, который применялся на выборах президента РФ, - рассказал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. - Количество участков, которые будут оборудованы такой системой, осталось прежним – 554 УИК и все 22 ТИК. То есть, ровно столько, сколько было на федеральных выборах. Видеонаблюдение с возможностью трансляции в Интернет – важная составляющая системы, обеспечивающей открытость и прозрачность и процедуры самого голосования и что, самое главное, – подсчета голосов. При подсчете все лица, не имеющие права присутствовать на процедуре, удаляются. Соответственно, с помощью онлайн-просмотра все желающие могут наблюдать за процедурой подсчета голосов из любой точки Земли".

Программно-аппаратные комплексы для видеонаблюдения на участках состоят из двух ip-камер, источника бесперебойного питания, набора соединительных кабелей и антивандального шкафа.

Оборудование на участках будет устанавливаться так, чтобы не нарушалась тайна голосования. Одна камера направляется на места выдачи избирательных бюллетеней и работы со списками избирателей. Вторая камера показывает стационарные и переносные ящики для голосования, а также места погашения неиспользованных и подсчета использованных избирательных бюллетеней.

Видеосъемка будет происходить в непрерывном режиме с записью звука и с последующим хранением видеозаписи в центре обработки данных ПАО "Ростелеком". Онлайн трансляция начнется в единый день голосования 9 сентября 2018 года по адресу www.нашвыбор2018.рф. Регистрация не требуется.

"В период подготовки и проведения выборов связисты будут работать в особом режиме: на круглосуточном дежурстве будут более 200 сотрудников компании на территории всего региона для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций. Усилена защита средств связи от несанкционированного доступа, мониторинг информационной безопасности осуществляется ежедневно до завершения выборов", - отметил заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала "Ростелеком" Марс Ильхужин.