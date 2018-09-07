Тюменские пятиклассники начнут осваивать основы программирования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основам программирования будут обучаться пятиклассники в школах Тюменской области. Распоряжение о выделении средств из областного бюджета на реализацию проекта подписал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Он обусловлен необходимостью формирования практических навыков программирования и информационной грамотности школьников. Эта приоритетная задача для современного образования требует обновления содержания предметов "Технология" и "Информатика", масштабного внедрения образовательных интерактивных технологий работы с детьми, использования платформенных интернет-ресурсов.

Кстати, доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками, — это один из основных показателей федерального проекта "Цифровая школа", объявленного в 2018 году в рамках национального проекта "Развитие образования".

С 2015 года в Тюменской области в рамках реализации проекта Центр робототехники и АСУ Тюменской области на базе общеобразовательных организаций региона, оборудованы и функционируют 9 классов по программированию "АйТиЛАб" и пять лабораторий по робототехнике "РобоЛаб", обучение в которых ежегодно бесплатно проходят более 800 учащихся.

Кроме того, в предыдущем учебном году в регионе было апробировано использование образовательной веб-платформы "Кодвардс". Результат доказал возможность и необходимость дальнейшего поэтапного расширения этой программы в школах области.

Предложенный ресурс и комплексный формат работы с детьми и педагогами позволяет формировать у школьников навыки системного мышления, исследовательской деятельности через обучение базовым понятиям и концепциям программирования, и предусматривает обучение более двух тысяч учеников общеобразовательных организаций Тюменской области основам программирования в 2018-2019 учебном году. В их числе 326 ребят, принявших участие в апробации в 2017-2018 учебном году и прошедших первый и второй модули обучения. Они продолжат освоение следующей ступени (третий модуль).

Наращивание потенциала IT-отрасли - ключевое направление проводимой в регионе новой инновационной политики. В Тюменской области создается полноценная экосистема для запуска IТ-стартапов. В региональное законодательство внесены изменения по установлению налоговых льгот организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий. Реализован механизм поддержки IT-компаний. Наиболее значимое направление в развитии IТ-отрасли региона — подготовка и использование собственных кадровых резервов. Это и увеличение числа набора на профильные специальности в Институте математики и компьютерных наук Тюменского государственного университета, и организация бесплатной Школы программирования, где обучение уже прошли 286 человек. Еще один шаг - повышение уровня знаний педагогов информатики в школах и их учеников.

Врио главы региона Александр Моор считает, что строить цифровую экономику без изменений в образовательной системе невозможно. Поэтому Тюменская область направляет все силы на улучшение образовательной среды. В первую очередь это касается строительства школ и их оснащения современным оборудованием, внедрения новых обучающих программ.