Спортсмены из поселка Боровский участвуют в финале Президентских состязаний в Анапе

| Фото: администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Команда из пос. Боровский Тюменского района участвует в финале Президентских состязаний на базе всероссийского детского центра "Смена" в Анапе.

Путевку на финал боровские атлеты получили в июне, когда стали победителями III регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди сельских классов-команд.

"Наша команда состоит из восьми десятиклассников, четыре девочки и четыре мальчика, плюс учитель физкультуры Олег Леонидович Бабушкин. - рассказывает специалист отдела организационно-методической работы Тюменского муниципального района Ирина Стрижак. - На протяжении всего лета они усиленно готовились к финалу. Мы очень рады, что наши спортсмены представляют Тюменскую область на федеральном уровне. Ждем их с победой!".

Торжественное открытие финала состязаний прошло 5 сентября. В соревнованиях на черноморском побережье примут участие около 2 тыс. школьников 10-х классов из 80 субъектов Российской Федерации. В обязательную программу соревнований входят спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Также школьники смогут продемонстрировать свое мастерство в дополнительных видах программы: плавании, бадминтоне, баскетболе 3х3, дартсе, мини-футболе, шахматах и самбо.

Президентские состязания пройдут до 24 сентября.

| Фото: https://edu.gov.ru/ | Фото: https://edu.gov.ru/

Анжела Лебедева