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В Тюмени проголосовали более пятисот пациентов медицинских стационаров

Политика, 16:33 09 сентября 2018

ЦИК России | Фото: ЦИК России

Почти 500 пациентов четырех медицинских стационаров Тюменской области проголосовали на временных избирательных участках 9 сентября к 15 часам, сообщает департамент здравоохранения региона.

Это около 60% от числа избирателей, внесенных в списки. Информация по голосованию в других лечебных учреждениях уточняется.

Напомним, в медицинских учреждениях региона действуют семь временных избирательных участков. В Тюмени они работают в Медицинском городе, в Перинатальном центре, ОКБ №1 (на ул. Котовского и в Патрушево), ОКБ № 2 и в медико-санитарной части "Нефтяник". Временный избирательный участок действует в ОКБ № 3 Тобольска.

Возможность проголосовать есть и у пациентов стационара в других лечебных учреждениях, к которым выезжают члены избирательных комиссий.

Татьяна Ковалева

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# голосование , медицина

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