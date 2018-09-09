  • 9 сентября 20189.09.2018воскресенье
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северо-западный

Эрнест Валеев: выборы – это форма народовластия

Политика, 13:31 09 сентября 2018

ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ Эрнест Валеев принял участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области и депутатов в Тюменскую городскую думу седьмого созыва.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", на участок он пришел вместе с супругой и внучкой, чтобы отдать свой голос за тех, кто будет представлять интересы жителей Тюмени и Тюменской области.

По его мнению, значимость сегодняшнего дня трудно переоценить – предстоит выбрать губернатора, а кроме того сформировать новый состав гордумы.

"Выборы – это форма народовластия, главный признак демократии. Насколько участие населения в них влияет на нашу жизнь? Приведу такой пример: Сергея Семеновича Собянина и Владимира Владимировича Якушева избрали мы, жители региона. Именно под их руководством и Тюменская область, и ее столица преобразились. От того, как губернатор будет выстраивать социально-экономическую политику, зависит наше будущее", - поделился Эрнест Валеев. - Что касается городской думы, то нужно помнить: именно депутаты формируют и распределяют бюджет".

Эрнест Валеев уверен: от того, какой выбор сделают его земляки сегодня, зависит, продолжится ли реализация программ развитии, которые зарекомендовали себя как успешные.

Напомним, в 8 часов утра в единый день голосования на юге Тюменской области открылось 1095 избирательных участков. С учетом автономных округов, Ямала и Югры, их количество составляет 2023. Завершат свою работу избирательные участки в 20.00.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , гордума , Госдума , единый день голосования , Эрнест Валеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 09.09.2018Депутаты Законодательного собрания ЯНАО выбрали губернатора округа
13:47 09.09.2018Тюменские избиратели активизировались
13:31 09.09.2018Эрнест Валеев: выборы – это форма народовластия
13:21 09.09.2018Жители Нижневартовского района лидируют по явке избирателей в ХМАО-Югре