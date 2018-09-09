Депутаты Законодательного собрания ЯНАО выбрали губернатора округа

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14 голосов было отдано за кандидата от партии "Единая Россия" Дмитрия Артюхова на заседании комиссии Законодательного Собрания ЯНАО по выборам губернатора округа 9 сентября, сообщает ИА "Север-пресс".

Три кандидата претендовали на пост губернатора ЯНАО: Дмитрий Артюхов (Единая Россия), депутат Заксобрания округа Александр Голубенко (ЛДПР) и руководитель дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин (от КПРФ, но беспартийный).

По результатам тайного голосования за кандидатуру Дмитрия Артюхова проголосовали 14 депутатов, за Александра Голубенко – два, за Виталия Лагутина отдан один голос. Один бюллетень оказался недействительным.

Председатель Заксобрания округа Сергей Ямкин предложил информацию счетной комиссии принять к сведению. Подготовлены проекты постановлений об избрании губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. После голосования Сергей Ямкин вручил постановление об избрании губернатору округа.

"Дмитрий Андреевич, поздравляю вас с избранием и заверяю, что в лице депутатов ямальского парламента вы всегда найдете поддержку и понимание в реализации проектов, направленных на процветание округа. У нас общие задачи, а потому мы уверены, что курс по укреплению арктического региона по всем стратегическим направлениям будет продолжен", - сказал Сергей Ямкин.

Напомним, пост губернатора ЯНАО был освобожден в мае 2018 года после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его Министром природных ресурсов и экологии России. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Дмитрий Артюхов. На заседании депутатам окружного парламента, согласно действующему законодательству, предстояло провести голосование по избранию губернатора ЯНАО.