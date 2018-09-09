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Артем Зайцев оценил явку на выборах губернатора Тюменской области

Политика, 21:35 09 сентября 2018

фото Сергея Елесина | фото Сергея Елесина

Почти 50% избирателей, которые пришли на избирательные участки в Тюменской области, Югре и на Ямале, - это неплохой показатель, с учетом непогоды, которая установилась после обеда на юге региона. Это говорит о том, что в любом случае интерес к этим выборам у людей проявился в полной мере. Такое мнение выразил координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев.

"В целом по дню голосования инцидентов зафиксировано не было. Те жалобы, которые члены наших участковых избирательных комиссий подали, - были поправлены. Впереди подсчет голосов, все самое интересное происходит в данные минуты", - рассказал Артем Зайцев.

Напомним, по предварительным данным на 19 часов 30 минут, в выборах приняли участие 1 млн 192 тыс. 36 человек, или 47,21% избирателей. На юге Тюменской области проголосовали 55,56% избирателей (605 тыс. 623). В Ханты-Мансийском автономном округе 34,1% (371 тыс. 219). В Ямало-Ненецком автономном округе 62,13% (215 тыс. 194).

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# Артем Зайцев , выборы губернатора , ЛДПР

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