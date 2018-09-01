Новый губернатор - прежние приоритеты

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Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов 9 сентября выбрали нового главу региона. В течение последующих пяти лет руководить сложносоставным субъектом будет Александр Моор. По предварительным данным, за его кандидатуру проголосовали две трети избирателей, пришедших на участки.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Александр Моор исполнял обязанности губернатора Тюменской области с мая 2018 года. До этого на протяжении 13 лет регионом руководил Владимир Якушев, который после президентских выборов вошел в состав правительства России, возглавив министерство строительства и ЖКХ. Предшественник проявил себя как грамотный хозяйственник, эффективный управленец и один из авторитетных политиков страны. Под его началом регион в эти годы набрал хорошие темпы в социально-экономическом развитии. Заслуженно Тюменская область заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2017 года, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме. Применение новаторских подходов, открытость бизнесу и населению, устранение многих бюрократических препон и проволочек позволили добиться хороших результатов в привлечении крупных инвесторов в регион, создание новых промышленных кластеров, развитии малого и среднего бизнеса, улучшении социальной сферы.

После назначения временно исполняющим обязанности губернатора Александр Моор заявил, что будет придерживаться прежнего курса развития Тюменской области, и за три предыдущих месяца доказал серьезность этих намерений. Все запланированные ранее проекты успешно реализуются. На рабочих встречах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, вице-премьером Максимом Акимовым, министрами науки, строительства и ЖКХ, Минприроды состоялось обсуждение важных для региона вопросов здравоохранения, образования, жилищного строительства, переработки отходов и так далее. В это же время Александр Моор активно налаживал взаимоотношения с нефтегазовыми компаниями, присутствующими в регионе. С "Роснефтью" заключено соглашение о финансировании социальных проектов Тюменской области, с "Лукойлом" - о взаимодействии в плане разведки и добыче полезных ископаемых, развитии сети АЗС, подготовке специалистов нефтегазовых специальностей, с "Сургутнефтегазом" обсуждались вопросы подготовки кадров. Не остались без внимания и местные предприятия и организации. В должности врио губернатора Моор не раз встречался с промышленниками, аграриями, обсуждал текущую обстановку и в оперативном режиме решал актуальные вопросы с главами муниципалитетов.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Пунктуальность и ответственный подход к работе помогут Александру Моору добиться успеха на посту губернатора Тюменской области. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" экс-глава региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Александр Моор долгое время возглавлял областную столицу и входил в состав регионального правительства. Поэтому работа губернатора ему, в принципе, знакома. Я думаю, у него все получится, тем более, что он обладает такими замечательными личными качествами, как пунктуальность, ответственность и исполнительность. Это человек, который может генерировать новые идеи. У него есть все, что нужно, для того, чтобы быть успешным губернатором", - сказал Владимир Якушев.

Экс-глава Тюменской области пожелал новому всенародно избранному губернатору продолжить все добрые начинания, которые реализуются в регионе.

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов уверен, что Александр Моор является достойным преемником Владимира Якушева. "Выбор Александра Моора в качестве губернатора – взвешенное решение жителей Тюменской области, Ямала и Югры. Он продолжит курс на динамичное развитие нашего региона, реализует все важные социально-экономические проекты. Уверен, самое серьезное внимание он будет уделять работе по воплощению в жизнь майских указов президента России Владимира Путина, ведь именно они предопределяют развитие нашей страны на ближайшее будущее", – отметил Корепанов.

Аргументами в пользу выбора Моора в качестве губернатора Сергей Корепанов назвал тот факт, что Александр Викторович прошел подготовку резервистов на должность губернатора, а также имеет серьезный профессиональный опыт работы в исполнительных органах власти, бизнеса и на муниципальном уровне. "Александр Моор много лет руководил самым крупным городом нашего региона, численность населения Тюмени, как известно, превышает 740 тысяч человек. Все это время ему приходилось решать множество самых непростых и весьма масштабных задач. И это у него получалось", - отмечает Корепанов.

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

В качестве губернатора Александр Моор ставит перед Тюменской областью амбициозные цели. По его мнению, регион должен не просто сохранить накопленный потенциал и удержаться на достигнутом уровне – надо двигаться вперед. А это значит привлекать новые инвестиции в бюджеты всех уровней, становиться привлекательнее для крупного бизнеса, выводить произведенную на местных предприятиях и заводах продукцию на российский и мировой рынки, искать новые направления в развитии экономики. Ну и, конечно же, усиленно работать над развитием комфортной среды для жителей региона, подготовкой высококлассных специалистов для высокотехнологичных производств, выпускать современную конкурентоспособную продукцию.

Немаловажным для дальнейшего развития региона является сохранение и укрепление связей с северными округами, уверен губернатор, а продленная до 2025 года межрегиональная программа "Сотрудничество" будет этому всемерно способствовать. За лето Моор по приглашению коллег Дмитрия Артюхова и Натальи Комаровой посетил большинство городов Ямала и Югры. В ходе этих визитов губернаторы оценили эффективность этой масштабной программы, а также наметили новые направления взаимодействия, новые совместные проекты.

Местные эксперты отмечают высокую работоспособность главы региона, оперативность и умение выстраивать качественный диалог с общественностью. По мнению политолога, кандидата философских наук, члена Общественной палаты Тюменской области Андрея Шуклина, область получила выгодное приобретение в лице губернатора Александра Моора. Преемственность политического и экономического курсов сохраняется, следовательно, все начинания и проекты продолжатся без резких колебаний и всплесков.

"Уже в первые три месяца после указа президента о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Александр Моор это доказал. Не было пауз в развитии, скоропалительных решений. Он просто перешел в новый кабинет, включился в процесс и работа пошла в прежнем режиме. Кстати, и предвыборная кампания, по сути дела, свелась к тому, что Моор просто качественно выполнял свою работу. За короткий срок он успел обсудить с президентом страны вопросы регионального здравоохранения и, в частности, строительство онкоцентра, а с премьер-министром - перспективу создания научно-образовательного центра. Также состоялось знакомство с рядом общественных организаций, совершены поездки в автономные округа, продлена программа "Сотрудничество" и так далее. В должности врио губернатора Александр Моор раскрыл свой человеческий потенциал, активно и много общается с населением. Причем подкупает дружеский формат бесед – без формализма и натянутости. Люди видят и ценят эту искренность, открытость к диалогу и личную заинтересованность политика в судьбе региона", – считает Андрей Шуклин.

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Татьяна Тихонова