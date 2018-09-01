Тюменские общественники представили широкий спектр инициатив

Конкурс грантов НКО | Фото ИА "Тюменская линия" Конкурс грантов НКО | Фото ИА "Тюменская линия"

Пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма и формирование семейных ценностей - актуальные темы для тюменских общественников – авторов проектов конкурса грантов от департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Очная защита конкурсантов прошла 11 сентября. За день экспертная комиссия выслушала 36 авторских проектов от некоммерческих организаций Тюменской области. Эксперт конкурса, заместитель председателя комиссии по поддержке СО НКО развитию благотворительности волонтерского движения общественной палаты Тюменской области Марина Шведова выразила убеждение, что все инициативы имеют право на существование.

"Я давно работаю с общественниками, поэтому могу сказать, что чувствую, как эти люди горят своими проектами. Ни одного сырого не было. Все они доработаны, имеют право быть и получать финансирование. Жаль, что нет у нас бюджета, чтобы поддержать всех авторов. К счастью, у них есть партнеры, которые смогут им помочь", - сказала Марина Шведова.

Руководитель спортивного клуба единоборств "Раджа Файт" Григорий Коваленко заявил, что если не получится получить грант на конкурсе, инициатива найдет финансирование от партнеров. Он предложил проводить занятия по боксу, карате, борьбе по воскресеньям для всех желающих от 14 до 30 лет. По прогнозам автора проекта "Мы - за спорт", в клубе соберется не менее 300 тюменцев.

"Это потребность людей. Мы не в первый раз работаем по социальным проектам. Сейчас мы реализуем проект "Спорт для всех", направленный на работу с трудными подростками", - сказал Григорий Коваленко.

Вопросом пропаганды здорового образа жизни среди молодежи заняты многие среди авторов конкурса. Свои методы позитивного воздействия на трудных подростков предложили активисты Ассоциации панкратиона Тюменской области, Федерация роллер-спорта и скейтбординга Тюменской области, Союз молодых предпринимателей Тюменской области "Деловая инициатива" и Тюменская региональная федерация альпинизма. Восемь проектов авторы посвятили профориентации молодежи – это самое популярное направление в 2018 году.

Семь проектов на суд экспертов предложили по воспитанию гражданственности и патриотизма молодежи. Столько же жители региона защитили на тему формирования семейных ценностей. Студия современного вокала "Максимум" предложила проводить творческий семейный слет "Голоса поколений", Гильдия мастеров современных и народных ремесел – серию мастер-классов "Островок мастерства". Тюменская региональная общественная организация поддержки молодежных программ и инициатив "Открытие" из Тобольска выступили с инициативой провести семинары для детей и родителей по эмоциональному интеллекту в проекте "Азбука эмоций". Ишимцы же представили проект, который может научить детей семейным ценностям на основе русских народных сказок. А ресурсный центр по предоставлению социальных услуг "Мир" презентовал проект "Чужих детей не бывает" - его очную защиту для себя отметила эксперт конкурса, руководитель грантового отдела благотворительного фонда развития города Тюмени Светлана Дремлюга.

"Не перестаю удивляться, что идеи, которые рождаются в умах и сердцах тюменцев, растут. С точки зрения проработанности идеи, самый сильный проект, на мой взгляд, был у "Мира". Организация вошла в поле работы с детьми с аутизмом в тот момент, когда об этом расстройстве мало что знали и понимали. За годы команда проекта выросла, они уже многое сделали для детей и родителей и еще многое способны реализовать", - считает она.

В ходе защиты эксперты многим давали советы по реализации и доработке проектов, приглашали на консультации для дальнейшей работы. Результаты оценки проектов и победителей конкурса огласят на церемонии награждения в конце сентября. С 1 октября лидеры конкурса приступят к реализации инициатив.

Лина Орлова