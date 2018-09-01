Югорчанина отправили в колонию за изнасилование школьницы

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Югорчанин проведет 8,5 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Компания молодых людей сняла квартиру для празднования дня рождения одной из девушек. В квартиру пришла и 15-летняя девушка. После употребления крепкого алкоголя девушка ушла спать в комнату. Через некоторое время туда зашел 21-летний подсудимый, который изнасиловал девушку.

Родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, сама девушка поставлена на учет в органы системы профилактики.