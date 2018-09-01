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Югорчанина отправили в колонию за изнасилование школьницы

Происшествия, 19:05 13 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Югорчанин проведет 8,5 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Компания молодых людей сняла квартиру для празднования дня рождения одной из девушек. В квартиру пришла и 15-летняя девушка. После употребления крепкого алкоголя девушка ушла спать в комнату. Через некоторое время туда зашел 21-летний подсудимый, который изнасиловал девушку.

Родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, сама девушка поставлена на учет в органы системы профилактики.

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# изнасилование , Югра

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