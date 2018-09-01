Александр Моор: развитие Тюмени не должно останавливаться

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Тюмень не нуждается, и в обозримом будущем не будет нуждаться в искусственных мерах по ограничению численности населения. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на своей первой большой пресс-конференции 13 сентября.

"В проекте стратегии пространственного развития России определены центры экономического роста, в число которых вошла и Тюмень - но не как город, а как городская агломерация. Еще лет пять назад у меня спрашивали - почему нет стратегии развития Тюмени? Я ответил, что уже невозможно отделить развитие Тюмени от развития Тюменского района. Можно говорить только о стратегии развития агломерации, ведь областной центр и столичный район - это один живой организм, развитием которого нужно управлять и с градостроительной, и с экономической точек зрения", - подчеркнул Александр Моор.

Население Тюмени растет и будет расти не только естественным путем, но и в результате миграционных процессов, добавил врио губернатора. В 2019 году численность тюменцев превысит 800 тыс. человек.

"Создавать искусственные препоны такому развитию областного центра, на мой взгляд, не вполне целесообразно. По крайней мере, в обозримом будущем. Другое дело, что на рост населения надо адекватно реагировать", - считает Александр Моор. По его мнению, город может расти не только наружу, но и внутри себя, за счет обширных районов частной застройки.

"За счет реструктуризации городской среды можно повысить ее качество. Это хорошая основа для экономического развития. А если будет развиваться экономика, это позволит ответить на все возникающие вызовы", - считает Александр Моор.

Кроме того, врио губернатора ответил на конкретные вопросы, касающиеся дальнейшего развития Тюмени. По его мнению, вырубка деревьев при реконструкции городских улиц - очень важная и животрепещущая проблема.

"Еще во время работы в должности главы администрации Тюмени я давал установку: минимизировать снос зеленых насаждений. Потому что иногда проектировщики просто рисуют на бумаге линии, а когда мы выходим на место, то видим: если подойти с умом, то можно, не нарушая общей идеи, но отказавшись, например, от небольшого количества парковочных мест, спасти десятки деревьев", - сказал Александр Моор.

По его словам, областная и городская власть занимает сегодня принципиальную позицию: количество вновь посаженных деревьев должно быть, во всяком случае не меньше количества законно вырубленных при производстве различных работ. Больше - можно, меньше - нельзя, подчеркнул врио главы региона.

Затем Александр Моор рассказал о планах реконструкции ул. Мельникайте.

"Мне кажется, есть преувеличенные, надуманные страхи, связанные с превращением улицы Мельникайте в магистраль сквозного движения. На самом деле, равномерное движение автомобилей более экологично, чем движение с остановками на светофорах", - отметил врио главы региона. Никто не собирается превращать ул. Мельникайте в скоростную автомагистраль - там будет сохранен городской режим движения транспорта, добавил он.

Что касается проектируемых надземных пешеходных переходов, им есть только одна альтернатива - гораздо более дорогие подземные переходы, объяснил Александр Моор. Значительное удорожание строительства подземных переходов по сравнению с надземными возникает из-за необходимости переноса многочисленных коммуникаций. По мнению врио губернатора, настороженное отношение тюменцев к надземным переходам связано с тем, что первые из них не отличались эстетической привлекательностью, зато были не вполне функциональны. В частности, в них отсутствовали подъемные устройства для маломобильных групп населения.

"Сегодня поставлена четкая задача - все надземные переходы должны архитектурно и эстетически вписываться в городскую среду. Кроме того, они должны быть максимально эргономичны и удобны для передвижения всех групп населения", - подчеркнул Александр Моор. Проекты будут обязательно обсуждаться с жителями города, отметил он.

Евгений Бабенко