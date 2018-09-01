  • 17 сентября 201817.09.2018понедельник
  • USD68,2826
    EUR79,9521
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-восточный

Интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева

Политика, 10:04 17 сентября 2018

Фото фото: duma72.ru

19 сентября в 11 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева.

Тема: "Депутатская деятельность Сергея Медведева".

Ольга, г. Тюмень: Сколько обращений поступило к вам в приемную в 2017 году? Сколько обращений поступило уже в 2018 году? С какими вопросами чаще всего к вам обращаются люди?

Игорь Александрович, г. Тюмень: Легко ли для вас быть депутатом? Что больше всего нравится в вашей работе? Все ли законодательные инициативы вы поддерживали? Если нет, то с чем были не согласны?

Николай, Тюменский район: Как Вы оцените работу депутатского корпуса? На ваш взгляд, продуктивно ли выстроена работа депутатов разных фракций? Что бы вы изменили в работе депутатов?

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# интернет-конференция , облдума , Сергей Медведев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:04 17.09.2018Интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева
14:54 14.09.2018Наталья Комарова: миссия нашей тройки – быть крыльями проектов
18:21 13.09.2018Госдума поддержала законопроект о защите граждан предпенсионного возраста
09:44 13.09.2018Тюменский облизбирком подвел окончательные итоги выборов