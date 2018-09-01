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Из-за короткого замыкания под Тюменью вспыхнул "КамАЗ"

Происшествия, 09:39 17 сентября 2018

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Из-за короткого замыкания на трассе Ишим – Бердюжье ночью 17 сентября загорелся грузовик "КамАЗ". Огонь повредил кабину и моторный отсек.

Как рассказали в областном управлении МЧС, возгорание произошло в 1 час 38 минут на 15 км автодороги Ишим – Бердюжье. Пожар случился в частном грузовом автомобиле "КамАЗ" и грузовом прицепе.

В тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждены кабина и моторный отсек грузовика. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткой замыкание.

Николай Ступников

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# МЧС , пожар

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