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В Ишиме директор охранного предприятия два месяца не платил зарплату

Происшествия, 14:05 17 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора охранного предприятия, виновного в невыплате заработной платы, осудили в Ишиме, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте 2017 года житель Санкт-Петербурга приобрел частное охранное предприятие "Юстас". Вскоре после этого он уехал из Ишима, оставив работников без зарплаты. Общая сумма задолженности перед восемью работниками охранного предприятия составила более 160 тыс. рублей.

Обвиняемый признал свою вину и в ходе следствия частично погасил задолженность по заработной плате на сумму 25 тыс. рублей. Суд оштрафовал работодателя на 110 тыс. рублей.

Гражданские иски потерпевших на сумму более 130 тыс. рублей удовлетворены в полном объеме.

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# Ишим , невыплата зарплаты

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