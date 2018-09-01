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Тюменец угнал автомобиль и катал на нем друзей

Происшествия, 16:16 18 сентября 2018

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, виновного в угоне автомобиля, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2018 года тюменец возле одного из домов по ул. Республики нашел ключи от автомобиля KIA Cerata. Вскоре он обнаружил и машину, припаркованную в этом же дворе. Завладев автомобилем, угонщик поехал по городу катать своих друзей. После поездок на автомобиле угонщик припарковал его в соседнем дворе.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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