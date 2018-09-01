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В Сургуте осудили двух наркосбытчиков-иностранцев

Происшествия, 15:54 18 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двух граждан Украины, виновных в сбыте наркотических средств, осудили в Сургуте, сообщает прокуратура Югры.

В феврале 2018 года мужчины прибыли из Украины для сбыта наркотиков. Они размещали наркотики в тайниках-закладках. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических наркотиков.

Суд назначил каждому виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , Сургут

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