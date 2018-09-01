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Более четырехсот тысяч ямальских оленей получили защиту от сибирской язвы

Экономика, 16:27 18 сентября 2018

yamal.org | Фото: yamal.org

Более 415 тыс. северных оленей привиты от сибирской язвы с начала 2018 года, сообщает правительство ЯНАО.

Специалисты работают в пяти районах автономного округа. Кампания по вакцинации оленей завершена в Ямальском районе, подходит к окончанию в Пуровском и Шурышкарском районах.

"В целом в округе вакцинация подходит к завершению. В связи с затянувшейся весной прививочная кампания началась на три недели позже, но лето было достаточно благоприятным для ее проведения, - говорит главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов. - Сейчас вакцинация продолжается в штатном режиме, в поле работают 48 ветспециалистов. После завершения вакцинации и ежегодных просчетных мероприятий в оленеводстве будет уточнено поголовье и станет известен итоговый процент охвата выпасаемого оленпоголовья вакцинацией против сибирской язвы".

Всего запланировано привить более 650 тыс. голов в более 800 стадах. На Ямале для вакцинации привлечено более 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы – более 700 тысяч доз. До конца года планируется поступление еще 200 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счет федерального бюджета.

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# вакцинация , ветеринары , олени , сибирская язва

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