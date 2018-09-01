Роснефть представила свои достижения в части цифровых технологий на Тюменском нефтегазовом форуме

| Фото: пресс-служба Уватнефтегаза | Фото: пресс-служба Уватнефтегаза

Стенд "Роснефти" на IX Тюменском нефтегазовом форуме, посвященном цифровизации топливно-энергетического комплекса, привлекает многочисленных посетителей – здесь можно увидеть, как новые технологии используются на месторождениях Уватского проекта.

Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Игорь Онешко, представивший экспозицию первому заместителю министра энергетики РФ Алексею Текслеру и губернатору Тюменской области Александру Моору, подчеркнул, что предприятие видит для себя четыре направления для цифровизации.

"Это геология в части исследования керна и моделирования процессов. Это добыча и подготовка нефти относительно создания цифровых двойников для сложных технологических объектов. Это промышленная безопасность и охрана труда, где мы уже контролируем движение автотранспорта и выполнение требований охраны труда сотрудниками. Четвертое – это развитие персонала в части его обучения и адаптации", - подчеркнул Игорь Онешко.

Дочернее общество нефтяной компании – ИК Сибинтек – предлагает ряд цифровых решений, которые планируются к внедрению в ООО "РН-Уватнефтегаз". Это система автоматического распознавания образов "Цифровое зрение" и система динамического 3-D моделирования производственных объектов "Сфера". Кроме того, возможность дистанционного мониторинга нефтепромыслов предлагает нефтяникам тюменская компания "КБ-Информ".

"Мы стоим на передовых рубежах в части цифровизации наших промыслов, являемся пилотным проектом компании по реализации программы "Цифровое месторождение" в рамках стратегии "Роснефть-2022", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" начальник Управления метрологии, автоматизации, информационных технологий и коммуникаций ООО "РН-Уватнефтегаз" Олег Загайнов.

На тюменском форуме компания продемонстрировала разработки на примере четырех экспонатов. Это динамическая оцифрованная модель центрального пункта сбора нефти Усть-Тегусского месторождения, дрон, в режиме реального времени распознающий наличие на человеке средств индивидуальной защиты, 3D-стол, демонстрирующий процесс подготовки нефти внутри нефтегазосепаратора со сбросом воды и вездеход, планируемый к использованию для дистанционного мониторинга состояния автономных производственных объектов.

"Уватнефтегаз добывает нефть на труднодоступных месторождениях, в связи с чем данный вездеход, обладающий цифровым и тепловизионным зрением был бы незаменим для мониторинга объектов, в том числе для выявления возможных утечек нефтегазоводосодержащих жидкостей", - пояснил Олег Загайнов.

Экспозиция НК "Роснефть" - только одна из форм участия компании в IX Тюменском нефтегазовом форуме. В течение двух дней представители ООО "РН-Уватнефтегаз", ИК "Сибинтек", АО "Тюменнефтегаз" и ООО "ТННЦ" будут принимать участие в пленарных совещаниях, выступать с докладами на сессиях, посвященных кадровой стратегии развития в условиях цифровизации нефтегазовой отрасли, трудноизвлекаемым запасам, отраслевым IT-решениям и др.