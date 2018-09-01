IX Тюменский нефтегазовый форум открывается в Тюмени

| Фото: oilgasforum2018.tassphoto.com | Фото: oilgasforum2018.tassphoto.com

IX Тюменский нефтегазовый форум открывается в тюменском технопарке 19 сентября. В форуме примут участие ведущие предприятия нефтегазовой отрасли.

"Важен качественный состав форума. Мы ожидаем участие первых лиц компаний "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", компания "Лукойл" подтвердила участие, - сообщил на пресс-конференции накануне директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов. - В мероприятиях задействована большая часть ведущих компаний отрасли. Акцент будет сделан в том числе на цифровизацию отрасли", - отметил он.

В этом году на Тюменском нефтегазовом форуме будут обсуждать глобальные темы, связанные с развитием нефтегазового комплекса в России. На первом пленарном заседании участники форума обсудят проблемы глобальной трансформации нефтегазового рынка.

"Нефтегазовый сектор претерпевает кардинальные изменения, - отметил модератор заседания, старший директор Центра развития энергетики The Boston Consulting Group Раад Алькадири. - Вместо того, чтобы говорить об альтернативе нефти и газу, хотелось бы поговорить и обсудить то, какую роль в будущем будет играть нефтегазовая отрасль, потому что она все равно остается жизненно необходимой для дальнейшего развития человечества. Я надеюсь, что дискуссии, которые пройдут на этом форуме, помогут, по крайней мере, найти начало ответов на то, как индустрия сможет реагировать на те вызовы, которые она сейчас перед собой имеет".

Участники дискуссии обсудят, какие шаги в текущей геополитической и экономической ситуации предпринимаются для решения вопроса об объемах и целевом назначении инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе, для обеспечения притока инвестиций в сектор, для сохранения привлекательности этих инвестиций для акционеров.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

Борис Олейник