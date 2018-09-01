На Тюменском нефтегазовом форуме обсудят умные технологии для ТЭК и решат практические вопросы

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

На Тюменском нефтегазовом форуме обсудят умные технологии для ТЭК и проведут несколько практических сессий. Об этом на пресс-конференции в преддверии форума рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"В этом году будут обсуждаться достаточно глобальные вещи, связанные с дальнейшим развитием нефтегазового комплекса России в целом и Тюменской области в частности, - отметил он, - Мы ожидаем, что в дискуссиях примут участие первые руководители компаний "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКойл", большинство нефтегазовых компаний подтвердили свое участие в этом форуме. Акцент будет сделан на цифровую экономику, на цифровизацию нефтегазовой отрасли. У всех участников есть возможность заглянуть в будущее и увидеть себя в этом процессе".

Практическая составляющая форума, по словам Леонида Остроумова, заключается в закупочных сессиях.

"В прошлом году мы впервые провели закупочные сессии с нефтегазовыми компаниями - "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Гапзромнефть", и СИБУР, - рассказал он, - в этом году впервые мы будем проводить такую сессию с компанией "НОВАТЭК". Так же на форуме будет подписано два соглашения с "Сургутнефегазом" и "Газпром нефтью".

Соглашение с "Сургутнефегазом" заключается в целях расширения сотрудничества, развития двусторонних отношений на стабильной и долгосрочной основе, использования научно-технического, образовательного, инновационного и производственного потенциала предприятий Тюменской области, увеличения доли эффективных технологий, а также для привлечения промышленного, научного и кадрового потенциала предприятий региона в деятельности ПАО "Сургутнефтегаз".

Борис Олейник