Будущее нефтегазовой отрасли определят в Тюмени

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Нефтегазовая отрасль в ближайшие 20 лет останется столь же жизненно необходимой для развития мира, какой она всегда была, несмотря на все современные вызовы, как со стороны технологий, так и со стороны экологии и социального восприятия того, что индустрия производит для мира.

Такую точку зрения в преддверии открытия девятого Тюменского нефтегазового форума высказал старший директор Центра развития энергетики The Boston Consulting Group, модератор пленарной сессии форума "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста" Раад Алькадири.

"Вместо того, чтобы говорить об альтернативе нефти и газу, хотелось бы поговорить и обсудить то, какую роль в будущем будет играть нефтегазовая отрасль, потому что она все равно остается жизненно необходимой для дальнейшего развития человечества. Я надеюсь, что дискуссии, которые пройдут на этом форуме, помогут, по крайней мере, найти начало ответов на то, как индустрия сможет реагировать на те вызовы, которые она сейчас перед собой имеет",- отметил он.

В мире, по словам Раада Алькадири, идет много разговором вокруг пикового спроса на нефть, вокруг возобновляемых источников энергии как альтернативы нефти и газу.

"Но мир не меняется за одну ночь, - подчеркнул он, - и мы видим, как потребность в нефтегазовых ресурсах в следующие 20 лет останется очень большой. Основной вызов для стран и добывающих регионов будет заключаться в том, чтобы пережить эту переходную эпоху, чтобы сохранить ценность ресурсов, которыми наделила их природа, чтобы в течение 20 лет эти запасы остались так же ценны как сегодня. Достичь этого можно посредством экономики, политики и технологий. Глобально это означает, что ни одна страна или регион в мире не должен оказаться в состоянии бедности в связи с тем, что есть экологические вызовы, которые заставляют отказываться от нефти и газа".

И Россия, в силу своих огромных запасов, останется, по мнению Раада Алькадири, одним из ключевых поставщиков ресурсов на мировом энергетическом рынке.

Что касается технологий в нефтегазовой отрасли, то старший директор Центра развития энергетики The Boston Consulting Group считает, что российские компании могут создавать технологии для добычи запасов в очень сложных арктических условиях.

"Если посмотреть на развитие, которое имеет на Ямале Газпром нефть, то это один из первых проектов такого масштаба, который мы в нефтегазовой индустрии, - отметил он, - исходя из тех объемов запасов, которые необходимо возместить до 2040 года, роль технологий и роль России для получения этих запасов в этих условиях будет просто необходимой".

Раад Алькадири считает некорректными разговоры о том, что есть страны, которые являются ключевыми поставщиками технологий на нефтегазовом рынке.

"У различных стран – различные вызовы, - заявил он,- компании, которые имеют проблемы, разрабатывают технологии для их решения".

Девятый Тюменский нефтегазовый форум будет работать 19-20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие международного уровня, которое собирает более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров. ТНФ предлагает различные форматы работы и включает уникальную экспозицию инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

Борис Олейник