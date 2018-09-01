"Газпром нефть" построит инновационный исследовательский центр в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Соглашение о создании в регионе Центра исследования пластовых систем заключила с правительством Тюменской области компания "Газпром нефть" в рамках Тюменского нефтегазового форума. Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Компания планирует построить в Тюмени инновационный лабораторный комплекс, который призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями "Газпром нефти". Центр будет решать такие задачи, как интеграция данных о геологических объектах компании, разработка новых методик и технологий измерения параметров пласта, развитие технологий цифрового моделирования керна.

Новый инновационный комплекс, аналогов которому нет в России, объединит в себе лаборатории, высокотехнологичное кернохранилище и инновационное офисное пространство, станет площадкой для целевой подготовки и развития специалистов компании, местом проведения отраслевых конференций. Для Центра в Тюмени будет построено специальное здание, площади которого будут рассчитаны на хранение до 200 км керна. Сектор хранения будет полностью автоматизированным — предполагается использовать роботизированные системы российского производства.

"Для Тюменской области совместная работа с компанией "Газпром нефть" имеет большое значение. Мы дорожим сложившимся взаимодействием и готовы его развивать. В Тюмени сосредоточены научные центры всех крупных нефтегазовых компаний. Сегодня регион стремится стать территорией, где будет создан один из 15 научно-образовательных центров России мирового уровня. Он предполагает интеграцию и взаимодействие Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, высших учебных заведений, научных центров и, конечно, промышленных компаний. Традиционным вектором научно-технологического развития региона остаются вопросы повышения эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. Кроме того, у Тюменской области большой потенциал в комплексной цифровизации производственных процессов в нефтегазовой сфере. В этом направлении активно продвигаются все крупные компании, в том числе и "Газпром нефть". Консолидация усилий всех сторон позволит эффективнее решать задачи, стоящие перед нефтегазовой отраслью страны", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

В проекте здания предполагается использовать передовые технологические решения, такие как биорегуляция освещения для максимального использования естественного света, снижение уровня солнечной радиации с помощью специальных конструкций и фасадных стекол, освещение с автоматическим изменением цвета и интенсивности в зависимости от естественной освещенности для повышения уровня энергосбережения. По плану здание будет введено в эксплуатацию в 2022 году.

"Новый исследовательский центр дополнит уже существующий научный кластер "Газпром нефти" в Тюменской области. Он объединит наши наработки в сфере инновационных методов изучения пласта и цифровые технологии. Для инженеров-геологов здесь будут созданы интегрированные рабочие места: прямо из лаборатории центра они смогут получать фактически в онлайн — режиме полную информацию об операциях на скважинах, а также взаимодействовать с внешними партнерами. Реализация проекта, как мы ожидаем, сыграет значительную роль в изучении геологического строения месторождений, находящихся в портфеле компании", — отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.