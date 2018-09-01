Александр Моор: Тюменская область заинтересована в расширении связей с зарубежными странами

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Важным направлением сотрудничества с зарубежными странами может стать увеличение взаимного товарооборота. Тюменская область заинтересована в продукции, которая не производится в регионе, а также готова поставлять на экспорт полипропилен, древесину, нефтегазовое оборудование, строительные материалы, текстиль, продовольственные и другие товары.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями дипломатических миссий, которая состоялась в Тюмени 19 сентября. Участниками мероприятия стали представители Казахстана, Вьетнама, Азербайджана, Болгарии и Индии.

"Тюменская область успешно работает со всеми этими странами. Нас связывают торгово-экономические отношения и отношения в гуманитарной сфере. Тюменские предприятия активно участвуют в международных выставках. Мы создаем условия для делового общения предпринимателей региона и зарубежных стран. Нам также интересны совместные научные и образовательные проекты, студенческие и молодежные обмены, развитие медицинского туризма", - отметил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что основной фактор роста тюменской экономики – это развитие промышленности. Именно этот сектор формирует большую часть валового и регионального продукта, который за последние 10 лет вырос более, чем в два раза.

2017 год для Тюменской области стал рекордным по объему инвестиций в основной капитал, это примерно 290 млрд рублей. Основные инвестиции направляются на создание новых промышленных производств, за последние 10 лет в эксплуатацию ввели 50 предприятий, девять из них – иностранные компании. В регионе появились такие отрасли, как нефтепереработка, нефтегазохимия, масштабное производство полимеров, стекольное производство, черная металлургия, биотехнологическое производство. Дальнейшее экономическое развитие в большей степени связано с индустриальными парками.

Губернатор рассказал и о приоритетных направлениях сотрудничества с каждой из зарубежных стран. С Казахстаном и Азербайджаном регион связывают тесные отношения в гуманитарной сфере.

"На многонациональной тюменской земле проживает много казахов и азербайджанцев. Мы уважительно относимся к культуре и традициям других народов, регулярно проводим национальные праздники. С Казахстаном мы сотрудничаем в сфере образования, здравоохранения и туризма. С Азербайджанской республикой мы имеем схожие экономики. Последние три года мы вновь активизировали сотрудничество с Азербайджаном и в ближайшее время планируем подписать двустороннее соглашение", - рассказал глава региона.

Болгария у большинства тюменцев ассоциируется с морем и пляжным отдыхом. Туризм является неотъемлемой частью двусторонних отношений. Александр Моор выразил уверенность, что у сторон есть все возможности для взаимного сотрудничества и в других сферах.

Говоря об отношениях с Вьетнамом губернатор отметил заинтересованность в расширении торгово-экономических и гуманитарных связей. Взаимовыгодным может быть сотрудничество в сфере АПК, легкой промышленности, науки и образования.

С Индией экономические отношения активно развиваются с 2016 года. "Мы можем предложить нашим партнерам ряд проектов, которые позволят развивать отношения между странами. В их числе - создание оптово-распределительного цеха на готовой площадке индустриального парка, предприятий в сфере нефтегазового машиностроения, проекты по переработке полипропилена, а также в сфере АПК и туризма", - отметил Александр Моор.

Представители дипломатических миссий высказали заинтересованность в сотрудничестве с Тюменской областью в разных сферах экономики. Так, по словам генерального консула Республики Болгария в Екатеринбурге Пламена Йосифа Петкова, перспективной является сфера туризма.

"Сегодня сотрудничество в этой сфере скорее одностороннее. Хотелось бы, чтобы больше наших соотечественников приезжали в Тюменскую область для туризма, здесь есть, что посмотреть. Также большой потенциал есть и в других областях, мы поддерживаем любые инициативы и сделаем все возможное для их реализации", - отметил Пламен Йосиф Петков.

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгар Фазиль оглы Искендеров и консул республики Казахстан в Омске Конысбек Аргынгазинович Жусупбеков поблагодарили правительство Тюменской области за поддержку национальных диаспор, в том числе организацию национальных праздников. Они выразили уверенность, что отношения между регионом и зарубежными странами можно развивать как в нефтегазовой, так и в сферах АПК и туризма.

По словам генерального консула Социалистической республики Вьетнам в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги, Вьетнам поддерживает возможность сотрудничества с тюменским бизнесом в сферах промышленности, сельского хозяйства, экономики, торговли и культуры.

Заместитель руководителя экономического и коммерческого отдела посольства Республики Индии в РФ Джордж Томас добавил, что индийской стороне будет интересно взаимодействие сфере науки и образования.

"Мы предлагаем организовывать образовательные обмены, вести совместную научно-исследовательскую деятельность. Также интересными могут быть совместные мероприятия в сфере культуры. Кроме того, Индия готова как экспортировать, так и импортировать продукцию, в частности древесину", - отметил Джордж Томас.

Александр Моор поблагодарил участников встречи за визит в Тюменскую область и выразил уверенность в расширении дальнейшего сотрудничества.

"Мы высоко ценим дружбу между нашими странами. Убежден, что наша встреча - это возможность для поиска новых направлений сотрудничества", - подытожил губернатор.

Любовь Голышева