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Ревнивый ямалец до смерти забил сожительницу

Происшествия, 19:19 19 ноября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы, осудят в Надыме, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Между пьяными сожителями произошел конфликт на почве ревности. Мужчина жестоко избил потерпевшую. На следующий день пара продолжила распитие алкоголя. Женщина чувствовала себя хуже, но за помощью она до последнего не обращалась. Когда подозреваемый вызвал скорую помощь, сотрудники констатировали смерть потерпевшей.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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# драка , Надым , убийство

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