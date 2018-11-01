Суд отправил сургутского вымогателя в колонию на восемь лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тыс. рублей приговорил суд жителя Сургута. Мужчину признали виновным в вымогательстве 4 млн рублей у жителя Нефтеюганска, сообщает прокуратура ХМАО.

Гособвинитель представил суду доказательства того, что в феврале 2016 года подсудимый требовал от жителя Нефтеюганска около 4 млн рублей под угрозой применения насилия. Он вымогал у пострадавшего крупную сумму под надуманным предлогом - якобы за оплату услуги по взаимодействию с правоохранительными органами.

Потерпевший передал вымогателю имущество на сумму более 1 млн рублей и 200 тыс. рублей. После отказа выплатить оставшуюся часть денег, злоумышленник применил к нему насилие.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.