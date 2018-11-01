Более пяти тысяч тюменских семей получили соцвыплату на покупку жилья

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

5 тыс. 211 тюменских семей получили социальную выплату на приобретение жилья. О ходе муниципальной программы "Реализация жилищной политики на 2015-2020 годы" депутатам городской думы рассказала директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева.

"В 2017 году участниками программы стали 4 тысячи 372 семьи, - сообщила участникам заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Елена Уляшева. - Претендентами на социальную выплату были признаны 347 семей, им уже выданы соответствующие свидетельства на сумму более 360 миллионов рублей".

Также директор департамента имущественных отношений отметила, что программа подразумевает дополнительную выплату в случае рождения ребенка до окончания реализации свидетельства. В 2017 году такую выплату получили 76 семей.

Временным размещением горожан, попавших в сложную жизненную ситуацию, поинтересовался депутат Мурат Тулебаев. Он привел пример семьи, в квартире которой произошел пожар. Сейчас, по его словам, людям, временно проживавшим в гостинице "Колос", некуда идти. "Колос" может разместить оставшихся без крыши только на 60 дней. Я звонил директору гостиницы, и мне сказали, что дольше этого срока держать их там не могут", – рассказал депутат.

На это Елена Уляшева сообщила, что семья имеет право подать заявление на предоставление жилья из маневренного фонда. "Это, конечно, не большие квартиры в центре, но маневренный фонд обеспечивает временным жильем граждан, попавших в тяжелую ситуацию", - отметила Уляшева. Добавим, что в настоящее время в маневренном фонде числиться около 80 помещений.