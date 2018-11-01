Депутаты городской думы обсудили демографическую ситуацию в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Причинами снижения рождаемости в Тюмени - с 14,8 тыс. новорожденных в 2016 году до 13,4 тыс. в 2017 году - интересовались народные избранники на очередном заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы.

Депутат Александр Чепик высказал мнение о том, что на рождаемость повлияла экономическая ситуация в стране, однако его коллега Альбина Селезнева указала на рост зарплат в регионе.

Как пояснила председатель комитета записи актов гражданского состояния административного департамента администрации Тюмени Ирина Казакевич, спад показателя рождаемости в 2017 году после многолетнего роста - общероссийская тенденция, следствие малочисленности поколения 90-х годов XX века.

"К сожалению, нет уверенности, что в течение еще нескольких лет не будет фиксироваться такая ситуация, это тревожно", - сказал председатель постоянной комиссии Степан Киричук.

Впрочем, несмотря на цифры, специалисты отмечают, что в Тюмени сложилась благоприятная демографическая ситуация.

"Соотношение рождаемости и смертности - основной демографический показатель, который определяет степень демографического кризиса. В 2017 году в Тюмени рождаемость превысила смертность более чем в ldf раза - на 7 тысяч 98 актовых записей. Это говорит о благоприятной демографической ситуации в нашем городе", - сообщила Ирина Казакевич.

В 2017 году комитет загс зарегистрировал около 110 тыс. различных документов, в том числе 13,4 тыс. актов о рождении детей. В 77% случаев родителями стали люди от 25-39 лет. Зарегистрированы также 63 акта об усыновлении. В 2017 году тюменцы чаще вступали в брак, зафиксировано 6,8 актов. Чаще всего отношения регистрировали горожане в возрасте 25-34 лет. Примерно в этом же возрасте семейные пары чаще всего разводились. В 2017 году расторгнуто 3,9 тыс. браков.

Количество зарегистрированных документов о смерти снизилось на 4,8%. Зафиксировано 6,3 тыс. соответствующих актов.

Ирина Казакевич также сообщила депутатам о самых популярных и редких именах, которые тюменцы давали новорожденным детям. В группе необычных оказались Кармелита, Ассоль, Любава, Герда, Анна-Милослава, Леонардо, Феофан, Алладин, Ярополк и Лексус.

Татьяна Ковалева