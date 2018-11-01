"Легион" Казань не взял

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 1:2 уступил "Тюменский легион" "Ирбису" в овертайме на выезде. В рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги России сибиряки в Казани не смогли переиграть середнячка турнирной таблицы, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Игра носила равный характер на протяжении всего поединка. Гости нанесли 27 бросков в створ, хозяева – на пять больше. Первый период ознаменовался невысокими скоростями и малым количеством острых моментов. В основное время зрители увидели заброшенные шайбы только во второй двадцатиминутке.

Два балла хозяевам льда на исходе 63-й минуте принёс Александр Зайцев.