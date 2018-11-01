В Югре дополнительно сто семьдесят семей улучшат жилищные условия

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Более 230 млн рублей дополнительно направлено для предоставления социальных выплат гражданам – участникам жилищной программы. Благодаря этому еще около 170 югорских семей смогут улучшить свои жилищные условия уже в 2018 году, сообщает правительство ХМАо-Югры.

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных до 31 декабря 2013 г. участниками подпрограмм, по категории "работники" будет направлено 161 млн рублей. Уведомления о праве на субсидию в 2018 г. получат семьи, которые встали на учет для получения субсидии до 22 декабря 2011 г. и написали заявления о предоставлении субсидии в 2018 г.

70 млн рублей будет направлено на обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 г. участниками подпрограмм. Уведомления о возможности воспользоваться субсидией в 2018 году получают молодые семьи и молодые специалисты, которые подали заявление на участие в подпрограмме "Доступное жилье молодым" в период с 2006 до 26 мая 2011 г.

Добавим, в 2018 г. правительство ХМАО уже направляло дополнительное финансирование на эти мероприятия. Так, финансирование подпрограммы "Доступное жилье молодым" в этом году достигло 2,2 млрд рублей. Получателями субсидии станут около 2 тыс. 170 семей.

В течение 2018 г. на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных до 31 декабря 2013 г. участниками подпрограмм по категории "Работники", будет направлено около 380 млн рублей. Получателями субсидии станут около 240 семей.