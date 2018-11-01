Итоги Года добровольца в Тюменской области подведут 5 декабря

| Фото: pioner72.ru/ | Фото: pioner72.ru/

Итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в Тюменской области начнется в Тюменской филармонии 5 декабря в 14 часов, сообщает Дворец "Пионер".

На форуме соберутся более тысячи активных молодых людей, среди которых - лидеры и руководители добровольческого движения юга Тюменской области, представители опорных добровольческих центров.

Для участников приготовлена интерактивная театрализованная программа, представление лучших практик добровольчества области. Завершится мероприятие концертной программой и торжественным награждением. Награды получат лучшие опорные центры развития добровольчества по направлениям, руководители добровольческих объединений в муниципальных образованиях, благодаря труду которых увеличивается количество волонтеров, реализуются новые интересные проекты.

За вклад в реализацию Года добровольца в Тюменской области будут награждены кураторы (руководители) и лидеры (волонтеры) направления "Добровольчество" в высших и средних учебных заведениях, лидеры добровольческих объединений в муниципальных образованиях, лидеры (волонтеры) профильных опорных центров.