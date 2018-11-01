Первый Скандинавский полуостров появится в Тюмени

Недооцененная ранее часть Тюмени у самого центра в ближайшие три-пять лет может повторить историю Зареки и превратиться в современный жилой район.

Одним из первых территорию у реки осваивает компания "Скандиа Девелопмент". В месте строительства Тура огибает берег, создавая тем самым настоящий полуостров - здесь появится новая Скандинавия.

Жилой комплекс состоит из пяти секций разной этажности. Квартал окружает река и озеро. Уже сейчас здесь можно рыбачить, кататься на лодке летом, а зимой на коньках. После строительства квартала станут возможны пробежки вдоль берега и прогулки возле собственного пирса.

Дорога от полуострова до Цветного бульвара занимает 15 минут на машине. Такое местоположение позволяет, с одной стороны, жить в тишине у реки в гармонии с природой, а с другой, - без мостов и пробок получить доступ к инфраструктуре центра.

"Функциональность локации, двора, дома, подъездов, квартир – это то, чем мы гордимся. Наш подход близок с скандинавскому сдержанному стилю - продуманности в деталях, качеству материалов, гармонии человека с природой, строгости линий и удобству планировочных решений. Мы сделали "Скандию" по-настоящему функциональной и предложили тюменцам свой инженерный взгляд на проживание", - рассказал директор компании "Скандиа Девелопмент" Николай Никифоров.

Большинство планировочных решений нового квартала уникальны. Квартиры сделаны в формате трансформера. В помещениях нет открытых стояков, которые потребуют возведения короба, длинных нефункциональных коридоров или вытянутых комнат. Каждая комната продумана с точки зрения нескольких вариантов расстановки мебели и проживания. Застройщик подумал о местах хранения, постирочных, гардеробных, а также о возможностях изменения функций комнат.

В проекте всего 458 квартир площадью от 22, 83 кв. м. 70% квартир будут с видом на естественную набережную и пирс. На начальном этапе строительства квартиру можно приобрести от 1 млн 260 тыс. рублей.

Более подробная информация на сайте застройщика "Скандиа Девелопмент" или по телефону +7 (3452) 50-80-10.