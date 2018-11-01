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В Тюмени подведут итоги Года добровольца

Политика, 08:07 27 ноября 2018

Фото ДИ и С "Пионер" | Фото ДИ и С "Пионер"

Итоги Года добровольца (волонтера) подведут в тюменской филармонии 5 декабря, начало в 14 часов. Здесь соберутся более тысячи активных молодых людей, среди которых - лидеры и руководители добровольческого движения юга Тюменской области, представители опорных добровольческих центров, сообщает пресс-служба ДИ и С "Пионер".

Итоговое мероприятие станет уникальной площадкой для обмена опытом, налаживания новых контактов, подведения итогов. Для участников приготовлена интерактивная театрализованная программа, представление лучших практик добровольчества области. Завершится мероприятие концертной программой и торжественным награждением. Награды получат лучшие опорные центры развития добровольчества по направлениям, руководители добровольческих объединений в муниципальных образованиях, благодаря труду которых увеличивается количество волонтеров, реализуются новые интересные проекты.

За вклад в реализацию Года добровольца в Тюменской области будут награждены кураторы (руководители) и лидеры (волонтеры) направления "Добровольчество" в высших и средних учебных заведениях, лидеры добровольческих объединений в муниципальных образованиях, лидеры (волонтеры) профильных опорных центров.

В муниципальных районах (городских округах) региона также пройдут мероприятия, приуроченные Дню добровольца. 5 декабря Тюменская область присоединиться к Всероссийскому медиапроекту #Яволонтер, в рамках которого будет организован показ социального кинофильма "#Яволонтер. История неравнодушных". На праздничных площадках пройдут мастер-классы, панельные дискуссии, ярмарки вакансий волонтеров, выставки, презентации, флеш-мобы и многое другое.

Подведение итогов Года добровольца (волонтера) состоится на Международном форуме добровольцев в Москве со 2 по 5 декабря, куда также отправятся тюменские волонтёры.

Год добровольца (волонтёра) подходит к концу, но на этом деятельность волонтёров как партнёров государства не заканчивается.

Напомним, что в Тюменской области активно развиваются опорные региональные центры: серебряного волонтерства на базе Областного геронтологического центра, профилактического волонтерства — Областной центр профилактики и реабилитации, спортивного волонтерства — Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, "Волонтеры Победы" - центр "Аванпост", "Волонтеры-медики" - Тюменский государственный медицинский университет, инклюзивное волонтерство — Тюменский государственный университет, экологическое волонтерство - Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР". В муниципальных районах (городских округах) созданы штабы по развитию добровольческого движения.

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# Год добровольца , серебряные волонтеры

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