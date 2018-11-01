Жительницу Тобольска подозревают в убийстве брата

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

Жительница Тобольска подозревается в убийстве родного брата, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

25 ноября в вечернее время в квартире дома, расположенного по ул. Розы Люксембург в Тобольске обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений тела.

По данному факту следственным отделом по Тобольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

По подозрению в совершении преступления задержана родная сестра погибшего.

По предварительным данным, 25 ноября мужчина распивал спиртные напитки в компании своей сестры, отмечая день рождения. В процессе застолья между именинником и обвиняемой произошла ссора. В порыве внезапно вспыхнувших личных неприязненных отношений сестра схватила нож и не менее 6 раз ударила им брата, который от полученных ранений скончался.

Следствие выполняет комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.