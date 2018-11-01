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Всероссийский волейбольный турнир пройдет в Тюмени

Спорт, 13:38 27 ноября 2018

ВК «Тюмень» | Фото: ВК «Тюмень»

Всероссийский турнир на призы ООО "РН-Уватнефтегаз" среди девушек 2006-2007 г. р. пройдет в Тюмени 28 ноября, сообщает региональная федерация волейбола.

В соревнованиях сыграют шесть команд. Помимо хозяек, которых тренирует Анна Кудрявцева, за награды поспорят дружины из Тобольска, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Томска. Все участники по разу сыграют между собой.

Состязания завершатся 1 декабря. Главный судья - тюменец Дмитрий Борисенков.

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# волейбол , турнир , Уватнефтегаз

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