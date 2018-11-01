Всероссийский волейбольный турнир пройдет в Тюмени
| Фото: ВК «Тюмень»
Всероссийский турнир на призы ООО "РН-Уватнефтегаз" среди девушек 2006-2007 г. р. пройдет в Тюмени 28 ноября, сообщает региональная федерация волейбола.
В соревнованиях сыграют шесть команд. Помимо хозяек, которых тренирует Анна Кудрявцева, за награды поспорят дружины из Тобольска, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Томска. Все участники по разу сыграют между собой.
Состязания завершатся 1 декабря. Главный судья - тюменец Дмитрий Борисенков.