Всероссийский волейбольный турнир пройдет в Тюмени

| Фото: ВК «Тюмень» | Фото: ВК «Тюмень»

Всероссийский турнир на призы ООО "РН-Уватнефтегаз" среди девушек 2006-2007 г. р. пройдет в Тюмени 28 ноября, сообщает региональная федерация волейбола.

В соревнованиях сыграют шесть команд. Помимо хозяек, которых тренирует Анна Кудрявцева, за награды поспорят дружины из Тобольска, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Томска. Все участники по разу сыграют между собой.

Состязания завершатся 1 декабря. Главный судья - тюменец Дмитрий Борисенков.