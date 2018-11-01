Руслан Кухарук вошел в тройку лучших мэров России

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Тюмени Руслан Кухарук занял третье место в национальном рейтинге мэров. Оценку деятельности глав столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за октябрь-ноябрь 2018 года провел центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с финансовым университетом при правительстве России.

Эксперты изучили деятельность мэров 88 российских городов. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей (из-за отсутствием у этих регионов собственных административных центров). Лидером "Национального рейтинга мэров" стал глава Казани Ильсур Метшин, второе место у мэра Москвы Сергея Собянина, замыкает тройку лидеров – тюменец Руслан Кухарук.

Результаты исследования получены на основании анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества. Экспертам, не только давали возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы.

Эксперты Финансового университета при правительстве, принимавшие участие в составлении "Национального рейтинга", как и часть других наблюдателей, акцентировали внимание на лидерстве Тюмени в "Рейтинге качества жизни" населения городов России. Финансовая обеспеченность Тюмени позволяет мэрии осуществлять значимые и весьма масштабные проекты, поддерживать на общем высоком уровне городское хозяйство.

Напомним, что Руслан Кухарук стал мэром Тюмени в сентябре 2018, ранее он временно исполнял обязанности главы администрации Тюмени.

Если сравнивать рейтинг за август-сентябрь 2018 года, то Руслан Кухарук поднялся на одну строчку, тогда эксперты отдали ему четвертое место.