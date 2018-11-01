Новую экипировку вручили воспитанникам Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Спортивные костюмы и кроссовки вручил воспитанникам Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" депутат Тюменской областной думы Сергей Романов, сообщает пресс-служба пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Помощь учреждению была оказана из фонда депутатских наказов. 55 комплектов получили юные дзюдоисты и самбисты, уже отличившиеся на городских, областных и даже всероссийских соревнованиях.

"Депутаты поддерживают развитие спорта, в том числе детского. Помощь Федерации дзюдо – это небольшой адресный вклад, который поможет ребятам в тренировочном процессе. Я надеюсь, что их ждет успех не только в спорте, но и в жизни. Спорт, помимо того, что дает здоровье, воспитывает очень полезные качества – целеустремленность, настойчивость, настрой на победу", - уверен Сергей Романов.

Депутат отметил, что регулярно работает со спортивными школами и откликается на их просьбы.

По словам президента объединенной федерации дзюдо и самбо Сергея Кушкова, в центре занимаются около 1 тыс. 300 детей в возрасте от 4 до 18 лет, часть этих ребят входит в состав сборной Тюменской области.

"Внимание депутатов облдумы придаст детям уверенности – они знают, что их успехи замечают и ценят. Их первые, пусть пока небольшие, победы отмечают, - рассказал Кушков. – В Тюмени сформирована очень сильная школа дзюдо, нашим воспитанникам есть к чему стремиться. Сейчас на международной арене сражаются пять тюменских спортсменов, идет борьба за очки для попадания на Олимпиаду-2020. Напомню, что одна олимпийская медаль в копилке тюменских дзюдоистов есть – Наталья Кузютина завоевала бронзу на Играх 2016 года. Она – достойный пример для подрастающего поколения".

Алексей Яготинцев – один из тех, кто получил новую форму. Примерил ее он сразу же и остался очень доволен. По его словам, в этом спортивном костюме будет удобно тренироваться.

Молодому человеку 14 лет, 10 из них он занимается спортом. "Я пришел в школу дзюдо, когда мне было четыре года, занятия мне понравились сразу же. Тренировкам я посвящаю все свободное от учебы время - дважды в день, шесть дней в неделю, - поделился Алексей Яготинцев. - Мое самое большое достижение: я стал чемпионом области. Сейчас у меня такие планы – удачно выступить на соревнованиях УФО, если я попаду в тройку лидеров, то буду соревноваться на всероссийском уровне. Это моя главная цель на ближайшее время".