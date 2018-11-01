В агропромышленном комплексе региона реализуются крупные инвестпроекты

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

В регионе реализован ряд крупных высокотехнологичных проектов в молочном и мясном животноводстве, растениеводстве и перерабатывающей промышленности. Такую информацию заслушали депутаты на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 28 ноября.

О привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс парламентариям рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Работа над привлечением инвестиций ведется систематически, - заметил Владимир Чейметов. - Так, например, достигнута договоренность о строительстве третьей очереди в 15 гектар тепличным комбинатом "ТюменьАгро" в Нариманова, кроме того, в стадии реализации находится ряд других проектов".

Среди них глава департамента отметил строящийся в плановом режиме молочно-товарный комплекс "Петелино"в Ялуторовском районе. Ожидается, что комплекс будет открыт до конца года.

Открывшийся в Голышмановском районе молочно-товарный комплекс группы компаний "Дамате" включает 4 тыс. 600 стойло-мест и на сегодня он - одно из крупнейших в России предприятий, работающих по передовым технологиям с выходом на полную мощность 120 тонн молока в день.

Активно проводит модернизацию птицефабрика "Боровская". С объемом инвестиций около 4 млрд рублей реконструкция предприятия запланирована на первый квартал 2019 года. "Это будет совершенно новое производство, где куриного яйца не будут касаться руки человека, упаковка будет идти в автоматическом режиме", - уточнил Владимир Чейметов.

Модернизируют производства и другие птицефабрики, в том числе "Пышминская" и "Тюменский бройлер".

Наряду с крупными инвестпроектами в агропромышленном комплексе Тюменской области реализуются и проекты по развитию малых форм хозяйствования, в том числе по созданию фермерских хозяйств.

Николай Ступников