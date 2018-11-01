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Легкоатлеты Сибири и Урала встретятся в Тюмени

Спорт, 10:41 29 ноября 2018

СДЮСШОР №2 | Фото: СДЮСШОР №2

Матчевая встреча городов Сибири и Урала по легкой атлетике пройдет в Легкоатлетическом манеже Тюмени (ул. Луначарского, 12) 1-2 декабря, сообщает Школа олимпийского резерва №2.

В 9 часов 40 минут начнется торжественная церемония открытия матча, в 10 часов будет дан старт.

Организаторы ожидают рекордное количество участников – более 600 спортсменов, среди которых представители Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Ишима, Кургана, Тобольска, Нефтеюганска, Сургута и других городов. Честь Тюмени будут отстаивать воспитанники СДЮСШОР № 2.

В ходе соревнований на арену выйдут девушки и юноши в возрасте от 13 до 18 лет. В первый день они будут состязаться в беге на дистанциях 60, 600, 2000, 3000 метров, прыжках в высоту, тройном прыжке. В заключительный день соревнований им предстоит блеснуть мастерством в беге на 60 метров с барьерами, 300, 1000 метров, прыжках в длину и эстафете 4х200 метров.

Соревнования лично-командные.

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# легкая атлетика , Легкоатлетический манеж , соревнования

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