Тюменские волейболисты не набрали очков в первом туре

| Фото: Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Волейболисты "Тюмени-2" проиграли все матчи стартового тура регионального чемпионата России среди мужских команд первой лиги. В Нижневартовске состоялись первые игры сезона, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

Подопечные Юрия Короткевича в югорском городе сыграли неудачно. Во всех трех встречах тюменцы уступили со счетом 0:3. Они поочередно проиграли двум местным коллективам – СШОР "Самотлор" и "Университету", а также "Ямальским стерхам" из Ноябрьска.

По итогам тура ямальцы вырвались в лидеры. У подопечных Сергея Саркисяна – восемь очков. В составе северян выступает экс-тюменец Александр Кучеренко.