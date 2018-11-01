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Тюменские волейболисты не набрали очков в первом туре

Спорт, 18:34 28 ноября 2018

Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Волейболисты "Тюмени-2" проиграли все матчи стартового тура регионального чемпионата России среди мужских команд первой лиги. В Нижневартовске состоялись первые игры сезона, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

Подопечные Юрия Короткевича в югорском городе сыграли неудачно. Во всех трех встречах тюменцы уступили со счетом 0:3. Они поочередно проиграли двум местным коллективам – СШОР "Самотлор" и "Университету", а также "Ямальским стерхам" из Ноябрьска.

По итогам тура ямальцы вырвались в лидеры. У подопечных Сергея Саркисяна – восемь очков. В составе северян выступает экс-тюменец Александр Кучеренко.

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