В Тюмени разработали проект непрерывного аграрного образования

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

С концепцией непрерывного аграрного образования познакомила депутатов ректор аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко в ходе заседания комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 28 ноября.

По ее словам, между департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области и департаментом образования и аграрным университетом Северного Зауралья, а также Ялуторовским агротехнологическим колледжем планируется подписание соглашения о взаимодействии.

Оно направлено в первую очередь на совершенствование системы непрерывного агарного образования. В дальнейшем будет решаться вопрос о создании в регионе аграрного образовательного кластера и модернизации сетевого образовательного проекта "Агропоколение".

На базе профессиональных образовательных учреждений аграрного профиля должны быть созданы центры планирования карьеры и региональный центр развития и оценки компетенций аграрного профиля.

"Это три уровня, три зоны ответственности, - отметила Елена Бойко. - Где один уровень перетекает в другой. Первый - это зона ответственности органов муниципального управления образованием, это с первого по шестой классы, седьмой и восьмой классы - это организации профессионального образования, и аграрный университет - это девятый - одиннадцатый классы. Мы должны понимать, к чему мы стремимся, поэтому у каждого руководителя будут поставлены целевые показатели".

Николай Ступников